Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο η Σερβία, η οποία νίκησε με 10-7 την Ουγγαρία στον τελικό που έγινε το βράδυ της Κυριακής (25/1).

Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι «πλάβι» επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό και πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα (όταν η Σερβία διαχωρίστηκε από το Μαυροβούνιο).

Ο τελικός ήταν ντέρμπι για γερά νεύρα στο πρώτο ημίχρονο (5-5), όμως στη συνέχεια ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα… υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».

Αυτό είναι το 6ο χρυσό μετάλλιο για τη Σερβία από το 2006 κι έπειτα ενώ συνέχισε την παράδοση που τη θέλει να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης όταν φιλοξενεί τη διοργάνωση στο Βελιγράδι, καθώς το κατάφερε για τρίτη φορά.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1