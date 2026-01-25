Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, σειρά περιοχών της βόρειας Ελλάδας, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το επίπεδο κινητοποίησης «Red Code» για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και για τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο ετοιμότητας και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων.

Επιστρέφουν οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες

Το βροχερό σκηνικό των προηγούμενων ημερών επανέρχεται από αύριο, με τις βροχές και τις καταιγίδες να κυριαρχούν όχι μόνο τη Δευτέρα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται έως το μεσημέρι στα δυτικά, από τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, στην Αττική έως το μεσημέρι, στην κεντρική Μακεδονία και στην Κρήτη – κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα – καθώς και πρόσκαιρα στη Θράκη. Από νωρίς το απόγευμα, έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, θυελλώδεις νοτιάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, με την ένταση των ανέμων να φτάνει τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα κυμανθεί στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει έως τους 18 με 19 βαθμούς.

Όπως επισημαίνει το meteo.gr, τα φαινόμενα τη Δευτέρα θα είναι τοπικά έντονα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στις Σποράδες και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές του Νοτίου και Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και σε τμήματα της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζει η μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το καιρικό σύστημα κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).