Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το φονικό στη Γλυφάδα με τον 46χρονο να σκοτώνει με μαχαίρι τον πατέρα του με τον ίδιο τρόπου που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του πριν από 12 χρόνια.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το πώς αποφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος που το πρωί της Κυριακής σκότωσε τον πατέρα του στην περιοχή της Γλυφάδας.

Στο αποφυλακιστήριο του 46χρονου, που παρουσίασε η ΕΡΤ, αναγράφεται ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια, όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους, που είναι σε ισχύ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026:

της υποχρέωσης διαμονής στην οικία του πατέρα του και

την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του. Τελευταία φορά που έδωσε το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Στο τέλος του εγγράφου, ο 46χρονος στην εισαγγελική παραγγελία περιγράφεται ως άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αυθημερόν έγινε η μεταγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα. Είναι ασαφές πότε και γιατί αποφασίστηκε να βγει από την ψυχιατρική κλινική.

«Παιδί μου, μη με σκοτώνεις άλλο»

Συγκεκριμένα, 12 χρόνια αφότου δολοφόνησε τη μητέρα του, ο 46χρονος έβαλε τέλος και στη ζωή του 80χρονου πατέρα του, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στην πολυκατοικία της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα. Γείτονας κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Ο ίδιος περιγράφει όσα διαδραματίστηκαν.

Τονίζει ότι άκουσε σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει «βοήθεια Παναγία μου σώσε με». «Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάνει κάθε Κυριακή, ρουτίνα του και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Μέσα στην πυλωτή εκεί δίπλα που παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε».

Μετά τη δολοφονία ο δράστης έβαλε τη σορό στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους. Ο γείτονας που ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ αναφέρει ότι «πριν τον αποτελειώσει είπε παιδί μου τώρα πέθανα λέει, μη με σκοτώνεις άλλο και μετά σιωπή. Τίποτα ο δράστης δεν μίλαγε καθόλου, κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία για να μην ακουστεί ο πατέρας του».

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην οδό Γυθείου, αρχικά εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εντόπισαν τον 46χρονο γιο του και του πέρασαν χειροπέδες.

«Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», σχολίασε.

Ο δράστης τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει και πάλι με μαχαίρι τη μητέρα του και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε.

«Σκότωσα τη μητέρα μου, πριν λίγο, μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Ελάτε να την πάρετε», είχε ισχυριστεί τότε.