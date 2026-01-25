«Σκότωσα τη μητέρα μου. Σκότωσα και τον πατέρα μου. Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 46χρονος άντρας που συνελήφθη νωρίς το πρωί της Κυριακής για τη δολοφονία του 80χρονου πατέρα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το άτομο αυτό αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει μέσα στο σπίτι της οικογένειας τη μητέρα του. Παρ’ όλα αυτά, το 2018, μετά από 4 χρόνια στη φυλακή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ακριβώς λόγω αυτών των ψυχολογικών προβλημάτων. Μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ούτε είχε κατηγορηθεί για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έδινε και κανονικά το «παρών» στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Να θυμίσουμε ότι η σύλληψή του έγινε μετά από κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, από περίοικο στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με το άτομο που τηλεφώνησε να αναφέρει στους αστυνομικούς ότι βλέπει έναν άνδρα να βάζει στο πορτμπαγκάζ οχήματος ένα πτώμα.

«Το 2014 ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του», δήλωσε κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί: «Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε».

Στη συνέχεια είπε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο ο μπαμπάς και η μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Ο γιος έμενε μαζί με τον πατέρα μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».