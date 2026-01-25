Μια φριχτή υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 80χρονο που έφερε τραύματα από μαχαίρι, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει συλλάβει τον γιο του 46 ετών.

Η σορός εντοπίστηκε στο όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι της οικογένειας στην οδό Γυθείου 11. Ο γιος συνελήφθη επιτόπου, ενώ έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 46χρονος είχε σκοτώσει και τη μητέρα του τον Μάρτιο του 2024. Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε γύρω στις 08:15 το πρωί της Κυριακής 25/1 από έναν γείτονα που κάλεσε τις Αρχές και από τις δυνάμεις ασφαλείας που έσπευσαν στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία περιμετρικά.

Ο δράστης είχε αποφυλακιστεί το 2018 λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026 εμφανιζόταν κανονικά στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.