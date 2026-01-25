Ένας γείτονας κάλεσε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Κυριακής την αστυνομία για να αναφέρει το βίαιο έγκλημα που εκτυλισσόταν στη Γλυφάδα. Ο άνθρωπος αυτός άκουσε τον άτυχο πατέρα να φωνάζει την ώρα που τον δολοφονούσε άγρια ο 46χρονος γιος του, ο οποίος το 2014 είχε αφαιρέσει και τη ζωή της μητέρας του.

«Δεν είδα, άκουσα βασικά σπαραγμούς από τον πατέρα. Να φωνάζει “βοήθεια, Παναγία μου, σώσε με”. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάνει κάθε Κυριακή πρωί, είναι η ρουτίνα του, και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Περίμενε μέσα στην πυλωτή, εκεί δίπλα που παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε.

Ο πατέρας του δεν αντέδρασε, μόνο αυτό και στο τέλος πριν τον αποτελειώσει είπε “παιδί μου, τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο”. Και μετά σιωπή. Δεν είδα κάτι άλλο γιατί είναι οι φυλλωσιές εκεί, άκουσα μόνο. Ο δράστης δεν μίλαγε καθόλου. Κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική λειτουργία για να μην ακούγεται, μπας και ακουστεί ο πατέρας του παραπάνω που φώναζε στην αρχή. Και μετά σιωπή», είπε ο άνδρας που κάλεσε την αστυνομία στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Από την πλευρά του, ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψη για τη δολοφονία του 80χρονου πατέρα του: «Σκότωσα τη μητέρα μου. Σκότωσα και τον πατέρα μου. Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Σημειώνεται πως ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει μέσα στο σπίτι της οικογένειας τη μητέρα του. Παρ’ όλα αυτά, το 2018, μετά από 4 χρόνια στη φυλακή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ακριβώς λόγω αυτών των ψυχολογικών προβλημάτων. Μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ούτε είχε κατηγορηθεί για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έδινε και κανονικά το «παρών» στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Να θυμίσουμε ότι η σύλληψή του έγινε μετά από κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, από περίοικο στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με το άτομο που τηλεφώνησε να αναφέρει στους αστυνομικούς ότι βλέπει έναν άνδρα να βάζει στο πορτμπαγκάζ οχήματος ένα πτώμα.

«Το 2014 ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, το βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του», δήλωσε μια άλλη κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα. Όπως εξήγησε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί: «Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε».

Στη συνέχεια είπε: «Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο ο μπαμπάς και η μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Ο γιος έμενε μαζί με τον πατέρα μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα».