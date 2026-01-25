Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες που φίμωσε 13χρονο μαθητή με κολλητική ταινία και έβαλε άλλον μαθητή να του δέσει τα χέρια.

Η 60χρονη καθηγήτρια, που έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, σύμφωνα με καταγγελίες μαθητών και καθηγητών, είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τη σχολική κοινότητα με τη συμπεριφορά της.

Αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, φωνές και τιμωρίες, βίωναν τα τελευταία χρόνια, όπως υποστηρίζουν, καθηγητές και μαθητές από τη διευθύντρια.

Τα στόματα ανοίγουν

«Με κλείδωσε στην τάξη. Κάναμε μια εργασία, είχα μπει μέσα. Αυτή είχε νεύρα με μια καθαρίστρια και τα έριξε όλα πάνω μου», ανέφερε μαθητής του σχολείου στην ΕΡΤ.

«Έφερε τον γάτο της και τον παρουσίασε στα παιδιά ως τη μετεμψύχωση του πατέρα της και τους είπε να τον σέβεστε και να τον φροντίζετε. Παρανοϊκά πράγματα», σημείωσε κάτοικος της περιοχής.

Χρόνια ψυχολογικά προβλήματα

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η εκπαιδευτικός ακολουθούσε για 16 χρόνια φαρμακευτική αγωγή, γιατί αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Το 2022, όμως, την σταμάτησε. «Είμαστε σε δραματική κατάσταση. Η σύζυγός μου δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει. Δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί της. Έχει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Χρειάζεται ιατρική βοήθεια, την οποία αρνείται», ανέφερε ο σύζυγος της διευθύντριας.

«Μιλάμε για έναν άρρωστο άνθρωπο. Δεν ήταν κακιά με τα παιδιά, δεν είχε βίαιη συμπεριφορά. Σε καμία περίπτωση δεν είχε δικαίωμα να απλώσει χέρι σε παιδί ούτε και να προσβάλλει», δήλωσε ένας γονέας. Το τελευταίο περιστατικό ήταν με τον 13χρονο μαθητή, τον οποίο φίμωσε με χαρτοταινία μέσα στην τάξη, για να μην κάνει φασαρία.

«Όντως η κυρία έφερε και έβαλε την ταινία στο στόμα. Στην αρχή το πήραμε για πλάκα, με τους καθηγητές τσακωνόταν κάθε μέρα», ανέφερε συμμαθητής του 13χρονου. «Το σημαντικό για μένα ήταν ότι το παιδί μου μπόρεσε και μου μίλησε. Όλο αυτό θεωρήθηκε ως μια πλάκα, δεν νομίζω εν έτει 2026 να γίνονται τέτοιες πλάκες σε ασφαλές περιβάλλον», είπε η κ. Μάρθα Αβοκάτου, μητέρα 13χρονου.

Καταγγελία για βιαιοπραγία σε καθηγήτρια

Οι καβγάδες της διευθύντριας με τους καθηγητές ήταν συνεχείς, ενώ φέρεται να βιαιοπράγησε σε βάρος μιας συναδέλφου της. «Αυτή την καθηγήτρια την είχε δώσει μπουνιά στο στήθος. Έχουμε μάρτυρες, ήμουν και εγώ μπροστά αλλά και άλλα παιδιά το είδαν αυτό», ανέφερε μαθητής του σχολείου. Εδώ και τρία χρόνια ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και η τοπική κοινότητα έκαναν ενέργειες για αντικατάσταση της διευθύντριας και μάλιστα καθηγητές δεν αποδέχονταν τον διορισμό τους.

«Επιβεβαίωση των καταγγελιών σημαίνει άμεσα από Δευτέρα με απόφαση Υπουργού παύση από τα καθήκοντα και απομάκρυνση από το σχολείο», τόνισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στα χέρια του δεν είχαν φθάσει το προηγούμενο διάστημα ανεπίσημες ή γραπτές καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας. Το θέμα θα ελεγχθεί και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το υπ. Παιδείας γνωστοποίησε την αναστολή άσκησης καθηκόντων της εκπαιδευτικού

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

«Το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, γνωστοποιεί και επισήμως ότι από αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.»