Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου, η οποία κατηγορείται ότι φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης.

Τα παράπονα μαθητών και γονέων για την καθηγήτρια και διευθύντρια σχολείου στο Νέο Σούλι Σερρών φαίνεται πως ήταν συχνά. Για το ζήτημα, μετά και τις αλλεπάλληλες κατηγορίες, πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη στον Δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, πολλοί καθηγητές είχαν αρνηθεί να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο, εξαιτίας των καταγγελιών. Μαρτυρίες λένε ακόμη ότι κάποιοι μαθητές ζήτησαν τη βοήθεια ψυχολόγου εξαιτίας της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης καθηγήτριας και διευθύντριας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η συγκεκριμένη καθηγήτρια χαρακτηριζόταν ως ικανή στη δουλειά της, τα τελευταία τρία χρόνια όμως, υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά της προς τους μαθητές. Πριν τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και καθηγητές του σχολείου, είχαν κάνει έγγραφη καταγγελία, η οποία οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε ως αστείο και χρησιμοποιήθηκε ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι.

«Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

«Νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας», τόνισε η μητέρα του 13χρονου.