Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Νίκης Τζαβέλλα.

Όπως ανέφερε η πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, το συγκεκριμένο ίδρυμα –στο οποίο η ίδια κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου– χρηματοδότησε τις σπουδές του νυν πρωθυπουργού της Αλβανίας, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος Τιράνων.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Νίκη Τζαβέλλα γνωστοποίησε ότι είχε την ευθύνη της επιλογής υποτρόφων από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη για το Χάρβαρντ και ότι η ίδια επέλεξε τον Έντι Ράμα, χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων την απόφαση αυτή «κορυφαίο λάθος».

Σιγά μην το γράφει στο βιογραφικό του. Τέλος πάντων, το Ίδρυμα Κόκκαλη είχε δώσει υποτροφία στον τότε δήμαρχο Τιράνων. Νομίζω ότι το ξέρετε. — Rick Blaine (@Underwood_DC) January 16, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ήταν η μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, ενώ επιπλέον κάλυπτε και τα θεσμικά κριτήρια που απαιτούνταν, δεδομένου ότι κατείχε τότε δημόσιο αξίωμα.

Η ρατσιστική ρητορική μίσους είναι στο DNA του αμόρφωτου εθνικιστή https://t.co/vTk2mNCj6x — υπερήφανα ντροπή του έθνους.. (@kanekos69) January 16, 2026

«Πριν από 30 χρόνια δεν ήταν κακόφημος», σημειώνει χαρακτηριστικά η κ. Τζαβέλλα, προσθέτοντας ότι η επιλογή έγινε χωρίς σκοπιμότητα και με βάση την εμπειρία της από τη γνώση της περιοχής. Όπως τονίζει, εκείνη την περίοδο ελάχιστοι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πληρούσαν τις προϋποθέσεις για σπουδές στο Χάρβαρντ, ενώ από το ίδιο πρόγραμμα προήλθαν πολιτικοί που αργότερα κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση ήρθε στον απόηχο της επίθεσης του Έντι Ράμα στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριο, κατά τη διάρκεια Συνόδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι, περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα.