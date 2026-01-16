Ο Έντι Ράμα τοποθετήθηκε για το σχόλιο που έκανε σε δημοσιογράφο περί Πλάτωνα και Αριστοτέλη, αναφέροντας ότι «αστειευόταν», ωστόσο η ατάκα του έλαβε διαστάσεις λόγω «εθνικιστικού πάθους».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε τα εξής:

«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και ορισμένων Ελλήνων πολιτικών στον απολύτως αμερόληπτο, αλλά φιλικό και χιουμοριστικό τόνο της συνομιλίας μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο John Defterios στο πάνελ που διοργανώθηκε στο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι!

Είναι απίστευτο ότι μια φράση που ειπώθηκε για πλάκα μπορεί να βγει εντελώς από το πλαίσιο της και να μετατραπεί σε δημόσια διαμάχη που τροφοδοτείται από εθνικιστικό πάθος, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης!

Αλλά διαβεβαιώνω όλους όσους ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ότι η ελληνική κουλτούρα αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει δώσει στην ανθρωπότητα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι, για μένα, ένας αναντικατάστατος γείτονας και αδιαίρετος αδελφός του αλβανικού λαού, και ότι τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Έχουμε καταλάβει ο ένας τον άλλον; Ελπίζω ναι.

Αλλά, παρακαλώ, όσοι είναι αναστατωμένοι και προσβεβλημένοι από το χιούμορ μου, ας μην περιμένουν από μένα να θεωρήσω όποιον γράφει και μιλάει ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων ως διάδοχο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Αυτό είναι όλο».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Έντι Ράμα είπε σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία συμμετείχε και ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Μιλόικο Σπάιτς: «Ως Έλληνας πάντα υποτιμάς τους άλλους γιατί πιστεύεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είσαι άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι».

Τότε, το κοινό, αλλά και ο δημοσιογράφος ξέσπασαν σε γέλια, με τον Αλβανό πρωθυπουργό να σημειώνει: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα της περιοχής. Έχει 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι το παν».