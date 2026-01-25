Ανοιχτή πρόσκληση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να επισκεφθεί τη Μόσχα έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο TASS, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Όπως δήλωσε ο Ριαμπκόφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε στη Μόσχα τον Αμερικανό ομόλογό του κατά τη συνάντηση που είχαν στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα και η πρόσκληση παραμένει ενεργή, με την προϋπόθεση να λυθούν τα ουσιαστικά ζητήματα που έχουν προκαλέσει την παγκόσμια κρίση.

«Φυσικά, έγινε πρόσκληση στο Άνκορατζ προς τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσική Ομοσπονδία», σημείωσε ο Σεργκέι Ριαμπκόφ, προσθέτοντας: «όπως και με άλλες φόρμουλες επικοινωνίας μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, η θέση μας παραμένει σταθερή: θα πρέπει να φτάσουμε στην ουσία και στη συνέχεια να βρούμε τον τόπο της επόμενης συνάντησης».

Στην ίδια συνέντευξη, η οποία θα δημοσιευθεί ολόκληρη αύριο Δευτέρα από το πρακτορείο TASS, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν μπορεί να εκφοβιστεί», προσθέτοντας ότι «η εθνική ασφάλεια της χώρας είναι 100% εγγυημένη».

«Τελικά, αυτά είναι ερωτήματα για την αμερικανική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, η ασφάλειά μας είναι 100% εγγυημένη. Αλλά αν θέλουν να προσπαθήσουν να μας εκφοβίσουν ή με κάποιο τρόπο να μας αναγκάσουν να δικαιολογηθούμε, κανένα από τα δύο δεν θα λειτουργήσει. Στη δεύτερη περίπτωση, επειδή δεν υπάρχουν λόγοι για αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ριαμπκόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η Μόσχα γνώριζε ποια μυστικά όπλα είχε αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν όπλα άγνωστα στον υπόλοιπο κόσμο, αναφερόμενος στη χρήση ηχητικών όπλων από την Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα.

Ο Ριαμπκόφ τόνισε ότι η ρωσική πλευρά «διαθέτει μια ουσιαστική βάση τεκμηρίωσης που περιγράφει τους κανόνες για τη χρήση πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων τεχνολογίας σε διάφορες καταστάσεις».