Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν σήμερα στη Βενεζουέλα, όπου είναι σε εξέλιξη η διαδικασία απελευθέρωσης των ανθρώπων αυτών, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.

Ο διευθυντής της οργάνωσης, Αλφρέδο Ρομέρο, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι σήμερα αποφυλακίστηκαν 80 κρατούμενοι από φυλακές σε όλη τη χώρα και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι εντός της ημέρας.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέφερε την Παρασκευή ότι μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 626 κρατούμενοι, όμως δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αποφυλάκιση και των υπολοίπων.

Το Foro Penal, ωστόσο, από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα δεν είχε επιβεβαιώσει την αποφυλάκιση παρά μόνο 156 πολιτικών κρατουμένων, ενώ ακόμα εκατοντάδες παραμένουν στις φυλακές.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 19/01/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 777*

Desde la semana pasada



Hombres: 678

Mujeres: 99



Civiles: 604

Militares: 173



Adultos: 775

Adolescentes: 2



Encarcelados: 0

Excarcelados: 151 (143… pic.twitter.com/5n009Glxuv — Foro Penal (@ForoPenal) January 20, 2026

Η Ροδρίγκες είπε ότι αύριο Δευτέρα πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, για να ζητήσει από τον ΟΗΕ να επαληθεύσει τους καταλόγους με τα ονόματα όσων έχουν αποφυλακιστεί μέχρι τώρα στη χώρα της.