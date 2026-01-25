Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Λιοσίων ξέσπασε λίγο μετά τις 7.00 το απόγευμα της Κυριακής.

Η αρχική πληροφόρηση ήταν ότι η φωτιά μαινόταν έξωθεν του κτιρίου, όμως όταν έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα – διαπίστωσαν ότι καίγονταν υλικά, κυρίως σκουπίδια, εντός του κτιρίου.

Η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου.

Γύρω στις 19:45 η φλόγα περιορίστηκε, ωστόσο στο σημείο παραμένουν ακόμα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.