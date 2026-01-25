Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε μια διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στη Μπραζίλια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.
Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα στην περιφέρεια της πόλης.
En Brasil, hacen una manifestación a favor de Bolsonaro y les cae un rayo encima!— Aecio 🇻🇪 (@AecioEscalante) January 25, 2026
Hasta la naturaleza se opone! 🤣🤣 pic.twitter.com/h1xztNaMrB
Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.
«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι αρχές.
BRASÍLIA: Manifestante é levada ao Hospital de Base de Brasília após queda de descarga elétrica. O raio atingiu um grupo de bolsonaristas que estavam em ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, na região do Memoral JK. Chove forte na região. pic.twitter.com/fbD9hq37r8— Renato Souza (@reporterenato) January 25, 2026