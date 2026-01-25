Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν καλός και ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι ήταν απαραίτητες οι αλλαγές που έκανε προκειμένου να προστατευτούν κάποιοι παίκτες ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά από τον Λεβαδειακό που βρίσκεται στην 4η θέση και παρέμειναν στο -9, με τον Ισπανό προπονητή να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή του: «Νομίζω ότι πολλές φορές αναλύουμε τα πράγματα ανάλογα με το αποτέλεσμα. Με την ΑΕΚ ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος και όχι στο δεύτερο. Απόψε το αντίθετο. Στο ευρωπαϊκό ήμασταν καλοί.

Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απόψεων. Έχουμε πολλά συνεχόμενα ματς. Πρέπει να γίνεται ροτέισον. Πρέπει να μπουν παίκτες που έχουν περισσότερη ενέργεια. Όταν βλέπεις ότι αυτό δεν δουλεύει πρέπει να βάλεις παίκτες που καταπονημένοι και είναι δύσκολο να πιάσεις υψηλή απόδοση.

Αυτό το παιχνίδι μετά το ματς του Europa και το ταξίδι ξέραμε ότι θέλουμε φρέσκα πόδια. Πάντα είναι δύσκολα αυτά τα ματς.

Είδαμε ότι αυτό δεν λειτούργησε. Γυρίσαμε σε παίκτες που ήταν κουρασμένοι, η ομάδα βελτιώθηκε, αλλά είναι αδύνατον να στηρίζεσαι σε λίγους, όταν θες να έχεις καλή απόδοση σε πολλά συνεχόμενα ματς.

Θέλαμε να προφυλάξουμε παίκτες. Π.χ. τον Πελίστρι, που γύρισε από τραυματισμό και θα ήταν ρίσκο να παίξει. Όπως και τον Τσιριβέγια, που μπήκε, βοήθησε, αλλά τελικά τραυματίστηκε».

Για το αν θα κάνει αλλαγές για να αλλάξουν τα πράγματα: «Σίγουρα αφού η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Εμείς πρέπει να έχουμε το καλύτερο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν πιο καλά. Εμείς πρέπει να κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο και στις τρεις διοργανώσεις. Θέλουμε να βελτιώσουμε το υλικό της ομάδας. Οι μεταγραφές είναι ανοιχτές. Γνώμονάς μας δεν είναι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον».