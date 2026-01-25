Ένα σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη στο Survivor και δεν έγραψαν οι κάμερες περιέγραψε στο Weekend Live η Ελένη Ζαράγγα, η παίκτρια που αποχώρησε πρόσφατα από το ριάλιτι επιβίωσης.

Όπως διηγήθηκε, ο Μιχάλης Σηφάκης παραλίγο να πνιγεί με ένα κομμάτι καρύδας που του σφήνωσε στον λαιμό. Μάλιστα όπως περιγράφει οι συμπαίκτες του έπεσαν πάνω του για να του κάνουν λαβή Χάιμλιχ η οποία όμως δεν απέδωσε καρπούς και τα δευτερόλεπτα περνούσαν. Τελικά μία γροθιά του Μάνου στο στήθος του συμπαίκτη του τού έσωσε τη ζωή.

«Υπήρξε ένα πολύ δυνατό περιστατικό. Πνίγηκε ο Μιχάλης ο Σηφάκης με μία καρύδα. Είχε πλήρη απόφραξη. Τον χάναμε. Έφαγε μια μπουκιά καρύδα και δεν είχαν προλάβει να έρθουν οι κάμερες. Πέσαμε όλοι πάνω του, του κάναμε τη λαβή και δεν έβγαινε. Παραλίγο να χάσει τις αισθήσεις του. Κάποια στιγμή ο Μάνος θαρραλέος του έριξε μια μπουνιά στον θώρακα και πετάχτηκε η καρύδα. Δεν είχαμε επιλογή, δεν είχαμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Απλά έγινε τόσο γρήγορα» είπε.