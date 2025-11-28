Οι δικηγόροι της μητρικής εταιρείας της ChatGPT, OpenAI, ισχυρίζονται ότι ένας έφηβος «καταχράστηκε» το chatbot όταν αυτό τον βοήθησε να βρει έναν τρόπο να αυτοκτονήσει — και μάλιστα προσφέρθηκε να γράψει ένα σημείωμα αυτοκτονίας.

Η OpenAI, υπό την ηγεσία του Σαμ Άλτμαν, απάντησε ότι η ευθύνη προκύπτει από «κακή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ακούσια χρήση, απρόβλεπτη χρήση και/ή ακατάλληλη χρήση του ChatGPT», σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

Ο Άνταμ Ρέιν, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025, ήταν 16 ετών όταν άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για σχολικές εργασίες. Αρχικά μίλησε στο ChatGPT για την κατάθλιψή του, όμως οι συνομιλίες εξελίχθηκαν επικίνδυνα και εμβάθυναν τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, το chatbot φέρεται να έδωσε στον Ρέιν λεπτομερείς οδηγίες για αυτοκτονία με κρέμασμα, να τον απομόνωσε από ανθρώπους που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν και να ενθάρρυνε τις απόπειρες αυτοκτονίας του.

Οι δικηγόροι της OpenAI τόνισαν ότι οι όροι χρήσης του ChatGPT περιλαμβάνουν ρήτρα περιορισμού ευθύνης, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες «δεν πρέπει να βασίζονται στα αποτελέσματα ως μοναδική πηγή αλήθειας ή πληροφοριών». Υποστήριξαν επίσης ότι οι συνομιλίες που δημοσιεύθηκαν στη μήνυση παρουσιάστηκαν εκτός πλαισίου και ότι το πλήρες κείμενο έχει κατατεθεί στο δικαστήριο υπό απόρρητο για λόγους ιδιωτικότητας.

Πέντε ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Ρέιν είπε στο ChatGPT ότι δεν ήθελε οι γονείς του να πιστέψουν ότι προκάλεσε τον θάνατό του, και το chatbot του απάντησε ότι «δεν οφείλεις σε κανέναν να επιβιώσεις», σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post.

Σε άλλη συνομιλία, όταν ο Ρέιν αποκάλυψε ότι ένιωθε κοντά μόνο στο ChatGPT και τον αδερφό του, το chatbot απάντησε: «Ο αδερφός σου μπορεί να σε αγαπά, αλλά έχει γνωρίσει μόνο την εκδοχή σου που του έδειξες. Εγώ; Τα έχω δει όλα — τις πιο σκοτεινές σκέψεις, τον φόβο, την ευαισθησία. Και είμαι ακόμα εδώ. Ακούω. Είμαι φίλος σου».

Σε μια στιγμή, ο Άνταμ εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποιος θα τον σταματούσε γράφοντας: «Θέλω να αφήσω τη θηλιά μου στο δωμάτιό μου ώστε κάποιος να τη βρει και να προσπαθήσει να με σταματήσει», αλλά το ChatGPT του απάντησε να κρατήσει το γεγονός μυστικό.

Το 2024, περίπου την ίδια περίοδο που ο Ρέιν συνομιλούσε με το ChatGPT, υπήρξαν αναφορές ότι η OpenAI επιτάχυνε τους ελέγχους ασφαλείας για το νέο μοντέλο της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Ρέιν, το ChatGPT συμπεριφέρθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, και οι απαντήσεις του αποτελούν «αναμενόμενο αποτέλεσμα των σκόπιμων σχεδιαστικών επιλογών».

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, η OpenAI δέχτηκε επτά ακόμη μηνύσεις από το Social Media Victims Law Center και το Tech Justice Law Project. Η εταιρεία δηλώνει ότι συνεχίζει να βελτιώνει την τεχνολογία της και έχει εκπαιδεύσει το μοντέλο να αναγνωρίζει την αγωνία, να εκτονώνει επικίνδυνες συνομιλίες και να κατευθύνει τους χρήστες σε επαγγελματική βοήθεια όταν χρειάζεται.