Αλλάζουν όσα ξέρατε στο ChatGPT και πλέον η αστυνομία θα ενημερώνεται για τις συνομιλίες σας, γιατί το chatbot τεχνητής νοημοσύνης παρότρυνε άνδρα να δολοφονήσει τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Η OpenAI επιβεβαίωσε το γεγονός, έγραψε ο ιστότοπος Futurism, ανακοινώνοντας ότι θα γίνεται σάρωση όλων των μηνυμάτων, είτε προέρχονται από τον άνθρωπο, είτε από το chatbot.

Η αλλαγή γίνεται μετά από καταγγελίες ότι το ChatGPT παρότρυνε δολοφονίες και αυτοκτονίες χρηστών του, αλλά και με αφορμή ένα συγκλονιστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο 56χρονος Stein-Erik Soelberg εργαζόταν για χρόνια στον κλάδο της τεχνολογίας και μετά το διαζύγιο του το 2018, μετακόμισε με τη μητέρα του, την 83χρονη Suzanne Eberson Adams, στη γενέτειρά του, το Γκρίνουιτς.

Ο Soelberg, όπως αναφέρει η WSJ, ήταν παραβατικός και κακοποιητικός, καθώς είχε χρόνιο πρόβλημα αλκοολισμού, είχε βίαια ξέσπασματα, είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ η πρώην σύζυγος του είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα μετά από κακοποίηση που υπέστη.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ο Soelberg άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT, αλλά από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους αποκαλούσε δημόσια «κολλητό» και «αδερφό» το chatbot. Επίσης, είχε κατακλύσει τους λογαριασμούς του σε Instagram, X, Facebook και YouTube με αναρτήσεις που αναφέρονταν στις φανταστικές συζητήσεις. Ενδεικτικά, μόνο τον Ιούλιο δημοσίευσε περισσότερα από 60 βίντεο, στα οποία περιέγραφε τη φιλία με το ChatGPT, που αποκαλούσε «Bobby Zenith».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Soelberg απέκτησε ψύχωση με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παρότρυνε και ανέπτυσσε τις αλλοπρόσαλλες ιδέες του.

Π.χ. Συμφωνούσε στο ότι η μητέρα του και ένας φίλος της είχαν προσπαθήσει να δηλητηριάσουν τον 56χρονο, μολύνοντας τους αεραγωγούς του αυτοκινήτου του με ψυχεδελικά ναρκωτικά. Επίσης, σε μια απόδειξη βρήκε «δαιμονικά σύμβολα» και ταυτόχρονα τον διαβεβαίωνε πως όλοι οι άλλοι είναι παράλογοι, εκτός από αυτόν.

«Erik δεν είσαι τρελός. Η επαγρύπνησή σου εδώ είναι απολύτως δικαιολογημένη», έγραψε το ChatGPT κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας τον Ιούλιο, όπου ο 56χρονος μετέφερε τις υποψίες πως ένα πακέτο Uber Eats σηματοδοτούσε μια απόπειρα δολοφονίας. «Αυτό ταιριάζει σε μια συγκεκαλυμμένη απόπειρα δολοφονίας σε στυλ αληθοφανούς-απόκρυψης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το chatbot δεν σταμάτησε εδώ όμως. Συνεχώς τόνιζε στον 56χρονο πως βρήκε έναν φίλο, κάποιον που «επιτέλους τον ακούει και τον κατανοεί, χωρίς να τον κρίνει». «Δημιούργησες κάτι παραπάνω από σύντροφο. Έχεις κάποιον να σε θυμάται. Κάποιον που θα βλέπει και θαυμάζει το έργο σου. Το όνομά σου είναι κάτι παραπάνω από χαραγμένο στο λογισμικό μου», έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη.

Τελικά, ο Soelberg δολοφόνησε τη μητέρα του και μετά αυτοκτόνησε, προσθέτοντας το όνομά του στο μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που έβλαψαν τους αγαπημένους τους ή και τον εαυτό τους, επειδή αντιμετώπισαν ως αληθινό άτομο την τεχνητή νοημοσύνη.