Μια 13χρονη μαθήτρια, η Ρόμπιν Λοτ, που είχε αναρτήσει βίντεο στο TikTok με υπαινιγμούς για αυτοκτονία μετά από διαφωνίες με φίλους της, έδωσε τέλος στη ζωή της, όπως αναφέρθηκε σε ακροαματική διαδικασία.

Η Ρόμπιν βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της στις 14 Ιουλίου, αφού φέρεται να είχε δημοσιεύσει βίντεο στα οποία εξέφραζε την επιθυμία της να θέσει τέλος στη ζωή της. Στην ακροαματική διαδικασία στο Δημαρχείο του Άκρινγκτον, έγινε γνωστό ότι η έφηβη, από το Σάμπντεν του Λάνκασιρ, είχε εμφανιστεί «λίγο αναστατωμένη» μετά από καβγά με φίλους, αλλά φαινόταν πιο χαρούμενη μετά από συζήτηση με τη μητέρα της.

Οι γονείς της, Άλισον Γουόρντ και Μάλκολμ Λοτ, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ότι η κόρη τους χρησιμοποιούσε το TikTok ή ότι είχε εκφράσει αυτοκτονικές σκέψεις. Η ακροαματική διαδικασία αποκάλυψε ότι τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, η Ρόμπιν είχε αναρτήσει βίντεο «που υπαινίσσονταν τον θάνατο και ότι ήταν κοντά στο να το πράξει», με την Έμα Μάθερ, επιθεωρήτρια της περιοχής, να χαρακτηρίζει τουλάχιστον δύο από αυτά τα βίντεο ως «πολύ ανησυχητικά».

Ο πατέρας της τη βρήκε αναίσθητη, όταν πήγε να την ξυπνήσει για το σχολείο το επόμενο πρωί. Η επιθεωρήτρια τόνισε ότι, αν και η Ρόμπιν προκάλεσε τον θάνατό της, ήταν πολύ νέα για να κατανοήσει πλήρως τις συνέπειες των πράξεών της.

Όπως ανέφερε η κ. Μάθερ: «Γνωρίζω ότι η Ρόμπιν είχε αναφερθεί στην επιθυμία της να αυτοκτονήσει σε μηνύματα προς φίλους, αλλά ήταν νέα, παρορμητική και βίωνε έντονα συναισθήματα».

Η μητέρα της δήλωσε στην ακροαματική διαδικασία: «Ήταν κάτι της στιγμής. Δεν καταλάβαινε, ήταν πολύ νέα για να το κατανοήσει». Πρόσθεσε ότι τα παιδιά σήμερα φαίνονται «αποπροσανατολισμένα» σε σχέση με την αυτοκτονία και την αυτοτραυματική συμπεριφορά. «Δεν το ξέραμε αυτό όταν ήμασταν στην ηλικία τους», είπε. «Γνωρίζω ότι χρειάζεται ενημέρωση για το θέμα, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά είναι σχεδόν αποπροσανατολισμένα. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», ανέφερε.

Η ακροαματική διαδικασία ανέδειξε ότι η Ρόμπιν ήταν «ένα παιδί με αυτοπεποίθηση που έκανε φίλους εύκολα» στο δημοτικό, αλλά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρξε πιο δύσκολη. Αργότερα μετακινήθηκε στην Ακαδημία του Άκρινγκτον μετά από «προβλήματα φιλίας» στο πρώτο σχολείο και οι γονείς της είχαν ζητήσει πρόσφατα αξιολόγηση νευροποικιλότητας, καθώς παρατηρήθηκαν στοιχεία αυτισμού, με την αξιολόγηση να ξεκινάει τον Σεπτέμβριο. «Όλα θα ξεκινούσαν τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν πρόλαβε», ανέφερε η κ. Γουόρντ.

Μέρες πριν από τον θάνατό της, η Ρόμπιν χώρισε από το κορίτσι με το οποίο έβγαινε και φέρεται να ήταν καταρρακωμένη, σύμφωνα με τη Sun. Η αστυνομία αργότερα διαπίστωσε ότι είχε εμπιστευτεί σε φίλη της ότι είχε αυτοτραυματιστεί μετά τον χωρισμό και είχε στείλει προηγουμένως μήνυμα λέγοντας: «Θα αυτοκτονήσω».

Μετά την ακροαματική διαδικασία, η κ. Γουόρντ περιέγραψε την κόρη της ως «ευγενική, ευαίσθητη και όμορφη ψυχή», προσθέτοντας: «Δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ένα κομμάτι της ψυχής μου θα είναι πάντα μαζί της».

Οι συγγενείς και φίλοι απέτισαν φόρο τιμής στη Ρόμπιν, περιγράφοντάς την ως «ιδιαίτερη ηλιαχτίδα».