Η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα μέσα από τη φυλακή, ανοίγοντας την καρδιά της για την καθημερινότητα που βιώνει πίσω από τα κάγκελα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τα συναισθήματα που την κατακλύζουν. Σε μια εξομολόγηση με έντονο προσωπικό τόνο, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσής της, τις σχέσεις με τις συγκρατούμενές της, την αποστασιοποίηση από τον έξω κόσμο και τη στήριξη που λαμβάνει από ειδικούς, ενώ δεν έκρυψε την πικρία της για ανθρώπους του περιβάλλοντός της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου περιέγραψε την καθημερινότητά της, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. «Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα. Είναι πολύ δύσκολα», είπε, εξηγώντας πως βρίσκεται στο ίδιο κελί με άλλες δύο γυναίκες. Αν και στην αρχή υπήρξαν εντάσεις, όπως λέει, πλέον έχει βρει μια ισορροπία. «Στην αρχή είχαμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, μετά όχι. Με ορισμένες έχω καλή σχέση, όχι με όλες», σημείωσε.

Όσον αφορά την επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η ίδια αποκάλυψε πως έχει απομακρυνθεί από όλους: «Δεν έχω με κανέναν. Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω λίγο για την υπόθεση, τι θα γίνει στις απολογίες. Γιατί μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη πλέον. Δεν εμπιστεύομαι πλέον κανέναν άλλο πέρα από τον δικηγόρο μου».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου δηλώνει πως θεωρεί την κράτησή της άδικη: «Ναι, το πιστεύω. Και πιστεύω να φανεί. Μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου», τόνισε με σιγουριά. Ερωτηθείσα για την πολύκροτη υπόθεση του Παναγιωτάκη, ήταν κατηγορηματική: «Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες να φανεί».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη στήριξη που λαμβάνει μέσα στη φυλακή, λέγοντας πως παρακολουθείται από ψυχολόγους και ψυχιάτρους: «Εδώ κάθε τόσο παίρνω φάρμακα. Nαι, ψυχοφάρμακα», επιβεβαίωσε.

Όσο για τα συναισθήματά της προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν κρύβει την πικρία της: «Σε πολλούς ανθρώπους κρατάω κακία, αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα». Κλείνοντας, η Ειρήνη Mουρτζούκου εξέφρασε την ελπίδα της να αποδοθεί σύντομα δικαιοσύνη: «Περιμένω τη Δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει. Περιμένω. Τι άλλο;».