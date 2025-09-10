Ξεσπά ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη, την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την παράδοση του ιατροδικαστικού πορίσματος στην εισαγγελία Αμαλιάδας, σχετικά με τον θάνατο του παιδιού του, στην υπόθεση του οποίου φέρεται να εμπλέκεται και η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

«Το είχα πει από την αρχή ότι είναι εγκληματική ενέργεια, ότι είναι πειραγμένο το παιδί μου… Να τιμωρηθεί με τον χειρότερο τρόπο που υπάρχει!», τόνισε ο ίδιος, μιλώντας στην εφημερίδα Πατρίς.

«Αν είχα μπροστά μου την Ειρήνη, θα της έλεγα ότι είναι φόνισσα!», συνέχισε, χωρίς να κρύβει την οργή του. «Ζητώ δικαιοσύνη, να δικαιωθεί η ψυχούλα του παιδιού μου. Να κλειστούν μέσα ισόβια».

«Υποξία» η αιτία θανάτου του παιδιού

Θυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη από την Αμαλιάδα.

Όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, αφού το πόρισμα μελετηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, αναμένονται δικαστικές εξελίξεις εντός των ημερών, καθώς εκτιμάται από έγκυρες νομικές πηγές ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Έπειτα από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του μικρού αγοριού οφείλεται σε ασφυξία, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που «έβλεπαν» παθολογικά ευρήματα, το Ανθρωποκτονιών επικοινώνησε με την εισαγγελέα προκειμένου να λάβει νέα κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το παιδί δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς η αιτία θανάτου είναι η υποξία, που σημαίνει έλλειψη οξυγόνου έπειτα από απόφραξη των αναπνευστικών οδών -της μύτης και του στόματος.