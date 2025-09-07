Ασφυξία αναφέρει ως αιτία θανάτου το πόρισμα της Tριμελούς Eπιτροπής για το μικρό Παναγιωτάκη, γράφοντας έτσι τον επίλογο στο θρίλερ της Αμαλιάδας.

Πλέον οι επιστήμονες διακρίνουν έναν αργό, σιωπηλό, βασανιστικό μηχανισμό που έκοψε την ανάσα του παιδιού. Το ερώτημα πια δεν είναι αν δολοφονήθηκε, αλλά από ποιον.

Υπενθυμίζεται πως η 25χρονη που έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τον θάνατο τεσσάρων βρεφών, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία του Παναγιώτη.

Κι όμως, το μοιραίο μεσημέρι της 5ης Αυγούστου 2024, εκείνη βρισκόταν στο σπίτι στην Αμαλιάδα μαζί με το παιδί και τη μητέρα του. Έτσι, αναμένεται αύριο, Δευτέρα, το Ανθρωποκτονιών να επικοινωνήσει με την εισαγγελέα για να ζητήσουν να πάρουν εκ νέου κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου. Μάλιστα, αναμένεται να ζητήσουν αυτό να γίνει σύντομα, ακόμα και την Τρίτη.

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως για κατάθεση θα κληθεί εκ νέου και η Πόπη, μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη.