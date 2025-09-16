Για δεύτερη φορά κατέθεσε στις Αρχές η μητέρα του 15 μηνών Παναγιωτάκη, Πόπη, στον απόηχο του νέου πορίσματος της Τριμελούς Επιτροπής Ιατροδικαστών. Σύμφωνα με το πόρισμα, το άτυχο βρέφος δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά από ασφυξία, γεγονός που ανατρέπει πλήρως τα προηγούμενα συμπεράσματα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η μητέρα του άτυχου βρέφους κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση στην Αμαλιάδα από κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασε στην περιοχή, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και νέα κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία έχει ομολογήσει ήδη τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών, ενώ για τον θάνατο του Παναγιωτάκη αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε ευθύνη.

Το μεσημέρι του τραγικού περιστατικού, όπως είχε καταθέσει η Πόπη, βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας στην Αμαλιάδα μαζί με την Ειρήνη Μουρτζούκου. Σύμφωνα με την ίδια, κάποια στιγμή αποσύρθηκε στο μπάνιο για να κάνει κάποιες δουλειές και, όταν επέστρεψε, βρήκε το παιδί της χωρίς τις αισθήσεις του. Το μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Αρχικά, τα πορίσματα των Αρχών έκαναν λόγο για παθολογικά αίτια. Όμως, η συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ιατροδικαστών ανέτρεψε τα δεδομένα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε ασφυξία, κάτι που άλλαξε δραματικά την πορεία της υπόθεσης.

Οι επιστήμονες μιλούν πλέον για έναν «αργό, σιωπηλό, βασανιστικό μηχανισμό» που οδήγησε στον ασφυκτικό θάνατο του παιδιού.

Η 25χρονη, που έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τον θάνατο τεσσάρων άλλων βρεφών, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση του Παναγιωτάκη. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της τραγωδίας, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του παιδιού.

Ωστόσο, μετά το νέο πόρισμα, η Αστυνομία αναμένεται να ζητήσει νέα κατάθεση και από τη Μουρτζούκου, με πιθανή ημερομηνία την Τρίτη.