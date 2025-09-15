«Θέλω να τη σκοτώσω! Είμαι σίγουρη ότι μου σκότωσε η Ειρήνη το παιδί. Αισθάνομαι οργή, μίσος, θυμό», είπε η Πόπη, η μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη σχετικά με τον θάνατό του, στην υπόθεση του οποίου φέρεται να εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών.

Η Πόπη, μιλώντας στην εκπομπή «το Πρωινό» του Ant1, υποστήριξε ότι είχε πάει στο μπάνιο για να κάνει κάποιες δουλειές και λίγο μετά βγήκε και είδε το παιδί της νεκρό και το πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο.

Αναφορικά με το ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορεί την Πόπη για τον θάνατο του γιου της, η ίδια είπε: «Καλά, αυτό θα το δούμε! Όλοι ξέρουμε την αλήθεια. Είμαι εδώ και περιμένω να δω τι θα πει. Ξέρω ότι θα ξεκινήσει με παραμύθι και θα τελειώσει με παραμύθι. Θα κατηγορήσει όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο».

«Η ζωή μου είναι άδεια, χάλια, δεν ζω. Ζωντανή-νεκρή. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα τα άλλαζα όλα».

«Την Ειρήνη την είχα δει σε μια εκπομπή και τότε την είχα λυπηθεί που έλεγε ότι έχασε τα δύο της παιδάκια. Έτσι τη γνώρισα, τη λυπήθηκα και την εμπιστεύτηκα», εξήγησε η Πόπη.

Σε επόμενη ερώτηση της δημοσιογράφου, αναφορικά με το αν η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί της μέσα από τις φυλακές, η ίδια το αρνήθηκε.

Τέλος, όπως τόνισε η Πόπη: «Εγώ θα το πάω μέχρι τέλους για το παιδί μου. Θα δώσω αγώνα με τον δικηγόρο μου μέχρι τέλους!».