Το μεσημέρι χθες, Δευτέρα 8/9 παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη από την Αμαλιάδα, στην υπόθεση του οποίου φέρεται να εμπλέκεται και η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Όπως μεταδίδει το ο ertnews.gr αφού το πόρισμα μελετηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, αναμένονται δικαστικές εξελίξεις εντός των ημερών, καθώς εκτιμάται από έγκυρες νομικές πηγές ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Μετά από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του μικρού αγοριού οφείλεται σε ασφυξία, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που «έβλεπαν» παθολογικά ευρήματα, το Ανθρωποκτονιών επικοινώνησε με την εισαγγελέα προκειμένου να λάβει νέα κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Ο μικρός Παναγιωτάκης

Τι αναφέρει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύμφωνα με το πόρισμα, το παιδί δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς η αιτία θανάτου είναι η υποξία, που σημαίνει έλλειψη οξυγόνου μετά από απόφραξη των αναπνευστικών οδών -της μύτης και του στόματος.

Απολογείται η Ειρήνη Μουρτζούκου

Σήμερα, Τρίτη 9/9 η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο τεσσάρων βρεφών και κρατείται στον Κορυδαλλό αναμένεται να δώσει κατάθεση με θέμα τον θάνατο του μόλις 15 μηνών Παναγιωτάκη.

Για κατάθεση αναμένεται να κληθεί εκ νέου και η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη.