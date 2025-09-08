Νέα κατάθεση αναμένεται να δώσει αύριο Τρίτη, 9/9 η Ειρήνη Μουρτζούκου με θέμα τον θάνατο του μόλις 15 μηνών Παναγιωτάκη.

Αμέσως μετά από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών, κατά το οποίο ο θάνατος του μικρού αγοριού οφείλεται σε ασφυξία, καταρρίπτοντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που «έβλεπαν» παθολογικά ευρήματα, το Ανθρωποκτονιών επικοινώνησε με την εισαγγελέα προκειμένου να λάβει νέα κατάθεση από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 8/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» για κατάθεση αναμένεται να κληθεί εκ νέου και η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία της για τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιωτάκη.