Νέες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, στην οποία εμπλέκεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή της Εισαγγελίας Αμαλιάδας κατασχέθηκαν τα κινητά τους, στα οποία οι Αρχές εκτιμούν πως θα βρουν χρήσιμο υλικό για την υπόθεση, μετά από την ανάκτηση των δεδομένων.

Για την ώρα, πάντως, οι δύο γυναίκες δεν έχουν δώσει κατάθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατροδικαστών, ο Παναγιωτάκης δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς η αιτία θανάτου είναι η υποξία, που σημαίνει έλλειψη οξυγόνου μετά από απόφραξη των αναπνευστικών οδών -της μύτης και του στόματος.

«Θέλω να τη σκοτώσω – Είμαι σίγουρη ότι μου σκότωσε η Ειρήνη το παιδί»: Η οργισμένη δήλωση της μητέρας του μικρού Παναγιωτάκη

Η μητέρα του παιδιού είπε, νωρίτερα τη Δευτέρα: «Θέλω να τη σκοτώσω! Είμαι σίγουρη ότι μου σκότωσε η Ειρήνη το παιδί. Αισθάνομαι οργή, μίσος, θυμό»,

Αναφορικά με το ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορεί την Πόπη για τον θάνατο του γιου της, η ίδια είπε: «Καλά, αυτό θα το δούμε! Όλοι ξέρουμε την αλήθεια. Είμαι εδώ και περιμένω να δω τι θα πει. Ξέρω ότι θα ξεκινήσει με παραμύθι και θα τελειώσει με παραμύθι. Θα κατηγορήσει όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμένα, όλο τον κόσμο».

«Η ζωή μου είναι άδεια, χάλια, δεν ζω. Ζωντανή-νεκρή. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα τα άλλαζα όλα».

«Την Ειρήνη την είχα δει σε μια εκπομπή και τότε την είχα λυπηθεί που έλεγε ότι έχασε τα δύο της παιδάκια. Έτσι τη γνώρισα, τη λυπήθηκα και την εμπιστεύτηκα», εξήγησε η Πόπη.

Νωρίτερα, λίγες ώρες μετά την παράδοση του ιατροδικαστικού πορίσματος στην εισαγγελία Αμαλιάδας, σχετικά με τον θάνατο του παιδιού του, ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη είπε, μεταξύ άλλων: «Το είχα πει από την αρχή ότι είναι εγκληματική ενέργεια, ότι είναι πειραγμένο το παιδί μου… Να τιμωρηθεί με τον χειρότερο τρόπο που υπάρχει! Αν είχα μπροστά μου την Ειρήνη, θα της έλεγα ότι είναι φόνισσα!»