Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το παιδί δεν πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς η αιτία θανάτου είναι η υποξία, που σημαίνει έλλειψη οξυγόνου μετά από απόφραξη των αναπνευστικών οδών -της μύτης και του στόματος.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις μένουν σημάδια από τα χέρια που κλείνουν τις αναπνευστικές οδούς, όμως στον μικρό Παναγιωτάκη δεν βρέθηκαν.

Κατά τις πληροφορίες αυτές, φαίνεται πως με μαξιλάρι ή πανί να έκλεισαν οι αναπνευστικές οδοί, με αποτέλεσμα να μην μείνουν σημάδια, όπως έγινε με τα μωρά που η Μουρτζούκου έχει ομολογήσει πως σκότωσε. Η Ειρήνη Μουρτζούκου, πάντως, αρνείται πως ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

το πόρισμα θα εξεταστεί από κοινού από το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και την Εισαγγελία Πατρών, για να αποφασιστεί σε βάρος ποιανού θα ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Παναγιωτάκης, στο σπίτι βρίσκονταν μόνο η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου και η μητέρα του ανήλικου παιδιού.