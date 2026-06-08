Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία του Άρκανσο βίντεο από μια σοκαριστική καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, κατά την οποία ένα αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα μικρά παιδιά, ανατράπηκε εκτός δρόμου. Ανάμεσά τους ήταν και ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, το οποίο εκσφενδονίστηκε από το όχημα τη στιγμή της ανατροπής.

Όπως αναφέρει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου στο Κάμντεν του Άρκανσο, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον 28χρονο Ταϊρίς Φλέτσερ για τροχαία παράβαση. Αντί να συμμορφωθεί, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και άρχισε να διαφεύγει, με την καταδίωξη να φτάνει, σύμφωνα με τις αρχές, τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Horrifying moment car flips off road, flinging 4-month-old from vehicle in high-speed chase: video https://t.co/VgvC1wMkpM pic.twitter.com/WTQvo8XNzE — New York Post (@nypost) June 7, 2026

Η Αστυνομία της Πολιτείας του Άρκανσο υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν πως μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν παιδιά όταν ξεκίνησε η καταδίωξη στην επαρχιακή οδό 47 της κομητείας Ουάτσιτα. Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν ο Ταϊρίς Φλέτσερ έχασε τον έλεγχο, βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε στύλο ηλεκτροφωτισμού και το αυτοκίνητο ανατράπηκε.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ένας αστυνομικός φαίνεται να πλησιάζει προσεκτικά το κατεστραμμένο όχημα, το οποίο βγάζει καπνούς, ενώ στο σημείο υπάρχουν πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός εντοπίζει ένα βρέφος πεσμένο στο γρασίδι, σε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο.

Αμέσως το σηκώνει στην αγκαλιά του και τρέχει προς ασφαλές σημείο, τοποθετώντας το στο πίσω κάθισμα του περιπολικού. Την ίδια ώρα, άλλοι αστυνομικοί παρακολουθούν το αναποδογυρισμένο όχημα και διαπιστώνουν ότι στο εσωτερικό του βρίσκονται ακόμη τρία παιδιά, όλα κάτω των 6 ετών.

Οι αστυνομικοί βοήθησαν τα παιδιά να βγουν από το αυτοκίνητο και τα οδήγησαν στα περιπολικά, ώστε να εξεταστούν και να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες. Στα πλάνα φαίνονται οι αστυνομικοί να τυλίγουν τα μικρότερα παιδιά με κουβέρτες και να τους δίνουν νερό, ενώ ο Ταϊρίς Φλέτσερ συλλαμβάνεται. Κατά τον έλεγχο στο όχημα, οι αρχές εντόπισαν ένα όπλο με αλλοιωμένα στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και ποσότητα μαριχουάνας.

Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, τα τέσσερα παιδιά υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Ουάτσιτα. Η μητέρα τους ενημερώθηκε για το περιστατικό.

«Ως πατέρας, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας γονιός θα έπαιρνε την απόφαση να οδηγήσει τόσο απερίσκεπτα, πόσο μάλλον να προσπαθήσει να διαφύγει από την αστυνομία, έχοντας τα παιδιά του μέσα στο όχημα», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάικ Χάγκαρ της Αστυνομίας της Πολιτείας του Άρκανσο. «Ευχαριστώ τον Θεό που τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν σοβαρά», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο λοχαγός Ρικ Νιλ της Τροχαίας ανέφερε ότι «οι αποφάσεις του υπόπτου έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τέσσερα αθώα παιδιά». «Σε οποιοδήποτε σημείο της καταδίωξης, ο ύποπτος θα μπορούσε να είχε σταματήσει. Αρνήθηκε να το κάνει. Ο κίνδυνος που δημιουργήθηκε εκείνη την ημέρα ήταν άμεση συνέπεια των δικών του πράξεων», συμπλήρωσε.

Ο Ταϊρίς Φλέτσερ, από το Ελ Ντοράντο του Άρκανσο, αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων κακούργημα για διαφυγή από την αστυνομία, κατοχή όπλου με αλλοιωμένα στοιχεία, παράνομη κατοχή όπλου, τέσσερις κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, φθορά ξένης περιουσίας, κατοχή ελεγχόμενης ουσίας, κατοχή εξοπλισμού χρήσης ναρκωτικών, τέσσερις παραβάσεις για μη χρήση παιδικού καθίσματος, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και αντικανονική προσπέραση από τα αριστερά.