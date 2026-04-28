Αρχαιολόγοι δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό πορτρέτο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απεικονίζει έναν άνδρα που φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από την καταστροφική έκρηξη στην Πομπηία πριν από περίπου 2.000 χρόνια, όπως αναφέρει η nypost.

Η ανακατασκευή βασίστηκε σε ένα από τα δύο σύνολα ανθρώπινων λειψάνων που εντοπίστηκαν έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης. Ο σκελετός βρέθηκε δίπλα σε ένα πήλινο γουδί, το οποίο οι ερευνητές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε ως αυτοσχέδια ασπίδα για προστασία από τα ηφαιστειακά υλικά που έπεφταν.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ο άνδρας πέθανε στα πρώτα στάδια της διήμερης καταστροφής, κατά τη διάρκεια έντονης πτώσης στάχτης και συντριμμιών. Δίπλα του εντοπίστηκαν επίσης μια λάμπα λαδιού, ένα μικρό σιδερένιο δαχτυλίδι και δέκα χάλκινα νομίσματα, στοιχεία που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις τελευταίες του στιγμές αλλά και για την καθημερινότητα των κατοίκων της εποχής.

Η ψηφιακή απεικόνιση δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ειδικού λογισμικού που μετατρέπει τα οστεολογικά και αρχαιολογικά δεδομένα σε ρεαλιστική ανθρώπινη μορφή. Ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου Gabriel Zuchtriegel ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση και ανάδειξη των ευρημάτων, καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι πλέον τεράστιος.

Η αναπαράσταση ευθυγραμμίζεται και με αρχαίες μαρτυρίες, όπως εκείνες του Pliny the Younger, που περιγράφουν πώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατευτούν από τα επικίνδυνα υλικά κατά την έκρηξη.

Η Πομπηία, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, θάφτηκε κάτω από στάχτη και ελαφρόπετρα μετά την έκρηξη του Βεζούβιου και επανανακαλύφθηκε τον 18ο αιώνα, διατηρώντας σε εντυπωσιακή κατάσταση κτίρια και στοιχεία της ζωής των κατοίκων της.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Pompeii Archaeological Park σε συνεργασία με το University of Padua, με στόχο να καταστήσει την αρχαιολογική έρευνα πιο προσιτή και κατανοητή στο ευρύ κοινό, χωρίς να χάνεται η επιστημονική της βάση.