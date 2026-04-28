Αντιδράσεις προκαλεί η περίπτωση μιας γυναίκας που διατυμπάνιζε ότι έχει αυτισμό, μέχρι που αντιλήφθηκε ότι απλώς δεν διέθετε τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες.

Η Αμερικανίδα Christina Buttons δυσκολευόταν να κάνει φίλους και να μιλήσει σε αγνώστους, πιστεύοντας με την πάροδο του χρόνου ότι έχει κάποιο ζήτημα που δεν κοινωνικοποιείται.

Διαβάζοντας διάφορες ιστορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέληξε μόνη της στο συμπέρασμα ότι έχει αυτισμό, επειδή τα άτομα με τη συγκεκριμένη διαταραχή δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν.

Έκτοτε, άρχισε να κάνει αναρτήσεις στα social media για ζητήματα που αφορούν τον αυτισμό, ενώ διατυμπάνιζε παντού πως είναι διαφορετική λόγω της διαταραχής, έγραψε η New York Post.

Όταν έπιασε δουλειά ως ρεπόρτερ, όμως, και συνειδητοποιώντας τη μεγάλη αλληλεπίδραση που είχε με χρήστες των social media, τότε αντιλήφθηκε την αλήθεια.

Στην πραγματικότητα, δεν είχε αυτισμό, ούτε βρίσκεται στο φάσμα. Απλώς, δεν διέθετε τις κοινωνικές δεξιότητες για να κοινωνικοποιείται ή δεν θέλει η ίδια να έρθει κοντά με κάποιον ή να του μιλήσει.

Η ιστορία της έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να συγκινούνται, ενώ άλλοι βγήκαν εκτός εαυτού, θεωρώντας ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν στερεότυπα και πως ευτελίζουν πραγματικά ζητήματα, μόνο και μόνο επειδή ορισμένοι αναζητούν τη δημόσια προβολή.