Έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοβ με 20 πόντους, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 κόντρα στη Μονακό στα play off της Euroleague, επικρατώντας με 91-70 στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν άστοχοι στα πρώτα λεπτά και έμειναν στο -5 (4-9) στο 3′, ο Βεζένκοβ όμως με πέντε συνεχόμενους πόντους έφερε την ισοφάριση (9-9) για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία ήταν στο -1 (19-20) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης ο ΜακΚίσικ έδωσε λύσεις στην επίθεση και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 31-25, οι Γάλλοι όμως δεν πτοήθηκαν αλλά αντέδρασαν σωστά, καταφέρνοντας να προσπεράσουν (35-36) στο 17′. Η απάντηση των Πειραιωτών, όμως, ήταν ένα σερί 10-0, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 45-36.

Στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου οι «ερυθρόλευκοι» με τρίποντο του Γουόκαπ πήγαν στο +10 (48-38) και από εκεί και πέρα έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ, δουλεύοντας πολύ καλά στην άμυνα και έχοντας αρκετές λύσεις στην επίθεση.

Έτσι, η διαφορά ανέβηκε κι άλλο, το σκορ ήταν 66-51 στο 30′ και με το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Μιλουτίνοφ έστειλε τη διαφορά στους 20 πόντους (71-51), με τη Μονακό να μην μπορεί να αντιδράσει και τον Ολυμπιακό να φτάνει εύκολα στη νίκη, την πρώτη από τις τρεις που χρειάζεται για την πρόκριση στο Final Four, με το τελικό 91-70.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70