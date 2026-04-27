Μια απότομη μετάβαση από το ανοιξιάτικο κλίμα σε συνθήκες που θυμίζουν έντονα χειμώνα περιμένει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο καιρός την Πρωτομαγιά θα χαρακτηριστεί από αστάθεια και σημαντική υποχώρηση του υδραργύρου, ανατρέποντας τα σχέδια των εκδρομέων.

Ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό σημείο της μεταβολής έδωσε ο Γιάννης Καλλιάνος, εστιάζοντας στο πέρασμα από τη νύχτα της Πέμπτης προς το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση με μια χαρακτηριστική φράση: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμωνιάτικες συνθήκες».

Συνεχίζεται η αστάθεια και το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο «θα παραμείνει ο άστατος καιρός και το Σαββατοκύριακο», ενώ παράλληλα προειδοποίησε για την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές, συμπληρώνοντας πως «θα έχουμε ένα γεμάτο 7αρι στο Αιγαίο».

Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της «ψυχρής εισβολής» για την οποία έκανε λόγο ο Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, η ενίσχυση των βορείων και βορειοανατολικών ανέμων θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες πάνω από την Ελλάδα.

Τι προβλέπει η ΕΜΥ: Βροχές και χιόνια στα ορεινά

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΜΥ επιβεβαιώνουν το σκηνικό της ανατροπής. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αυξημένες νεφώσεις που θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο καιρός θα φέρει ακόμη και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα, βάζοντας την άνοιξη σε προσωρινή παύση.