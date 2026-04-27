Το πρωί της Τρίτης θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθεί ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δημιουργεί ερωτήματα ένα περίεργο τατουάζ που έχει στο σώμα του.

Ο νεαρός έχει κάτω από το μάτι του ζωγραφισμένο ένα δάκρυ, το οποίο φαινομενικά κάνει κάποιος αν έχει βιώσει μεγάλη απώλεια στη ζωή του.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Star, στη γλώσσα του υποκόσμου η έννοια είναι διαφορετική, γεγονός που επισήμανε και πρώην φίλη του δράστη.

Το τατουάζ του 20χρονου:

Συγκεκριμένα, το δάκρυ κάτω από το μάτι σημαίνει ότι κάποιος έχει δολοφονήσει άνθρωπο ή ότι έκανε απόπειρα.

«Μα καλά, είσαι δολοφόνος;», είχε ρωτήσει τον 20χρονο πρώην φίλη του πριν λίγο καιρό για να λάβει την απάντηση «παραλίγο».