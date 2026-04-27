Για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο μίλησε το πρωί της Δευτέρας 27/4 ο δικηγόρος του 20χρονου κατηγορούμενου υποστηρίζοντας πως ο πελάτης του «δεν ήθελε να αφαιρέσει ζωή».

Ο δικηγόρος, Ευάγγελος Μπιτσαξής, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, δίνοντας τη θέση της υπεράσπισης λίγες ώρες πριν από την απολογία του εντολέα του ενώπιον του ανακριτή.

Όπως υποστήριξε, ο νεαρός ότι δεν πήγε στο σημείο με πρόθεση να σκοτώσει.

«Δεν το ήθελε. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. Δεν πήγε εκεί για να σκοτώσει. Δεν ήθελε να σκοτώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εστιάζοντας στο μαχαίρι που είχε μαζί του ο 20χρονος, σημείωσε ότι το έφερε επειδή φοβόταν. «Το μαχαίρι το είχε γιατί φοβόταν. Τόσο απλά», είπε.

«Οι λεπτομέρειες θα δοθούν στην απολογία»

Ο συνήγορος υπεράσπισης απέφυγε να επεκταθεί στα πραγματικά περιστατικά, επισημαίνοντας ότι η πλήρης εκδοχή του κατηγορουμένου θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή.

«Όλες οι λεπτομέρειες των συνθηκών και των περιστάσεων θα αναλυθούν αύριο. Είμαστε μία ημέρα πριν από την απολογία και εκεί θα τοποθετηθεί αναλυτικά», τόνισε.

«Εξέφρασε συντριβή και ζήτησε συγγνώμη»

Σύμφωνα με τον κ. Μπιτσαξή, από την πρώτη στιγμή ο 20χρονος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για το τραγικό περιστατικό.

«Από το πρώτο δευτερόλεπτο εξέφρασε τη συντριβή και την οδύνη του για όλο αυτό που έγινε. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε με τις Αρχές. «Έμπρακτα προσπάθησε να συνδράμει τις αρχές. Παραδόθηκε και υπέδειξε πού βρίσκεται το μαχαίρι», σημείωσε.

«Οι κινήσεις του μετά το συμβάν ήταν αποτέλεσμα πανικού» Αναφερόμενος στις ώρες που ακολούθησαν το περιστατικό, ο δικηγόρος απέδωσε τη συμπεριφορά του εντολέα του στην ψυχολογική φόρτιση και τον πανικό.

«Όταν συμβαίνει κάτι που ούτε το επεδίωκες ούτε αντιλαμβάνεσαι αμέσως στην πλήρη έκτασή του, και μαθαίνεις εκ των υστέρων το τραγικό αποτέλεσμα, ο τρόπος που ενεργείς είναι απόρροια πανικού», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει πλέον καθαρό μυαλό για το πώς θα συμπεριφερθεί οποιοσδήποτε όταν συνειδητοποιεί ότι έχει επέλθει ένα αποτέλεσμα που δεν επιθυμούσε».

Όπως ανέφερε, παρά τον αρχικό πανικό, ο 20χρονος κατέληξε να παραδοθεί. «Υπό το κράτος αυτού του πανικού, τελικά κατέληξε να πάει να παραδοθεί μετά από κάποιες ώρες», δήλωσε.

Ξεχωριστή δικογραφία για την υπόθαλψη

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που κατηγορούνται για υπόθαλψη, ο κ. Μπιτσαξής διευκρίνισε ότι πρόκειται για ξεχωριστή ποινική διαδικασία.

«Έχει σχηματιστεί μία άλλη δικογραφία. Είναι μία διαφορετική διαδικασία, η οποία δεν αφορά εμάς αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

«Αύριο θα δώσει τη συνολική του εκδοχή»

Ο συνήγορος επανέλαβε ότι η απολογία θα αποτελέσει το σημείο όπου ο κατηγορούμενος θα παρουσιάσει αναλυτικά τη δική του εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν.

«Θα παρουσιάσει στον ανακριτή την εκδοχή του σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τραγικό συμβάν», υπογράμμισε.

Όπως είπε, θα απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, όπως ο λόγος της συνάντησης, ο σκοπός της, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε, αλλά και όσα ακολούθησαν.

Ποιος ζήτησε τη συνάντηση Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μπιτσαξής διευκρίνισε ότι ο εντολέας του δεν ήταν εκείνος που ζήτησε τη συνάντηση την ημέρα του περιστατικού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι επρόκειτο για μία συνάντηση που και οι δύο πλευρές προσπαθούσαν να συντονίσουν.

Το προφίλ του 20χρονου κατηγορούμενου Ο δικηγόρος περιέγραψε τον εντολέα του ως έναν νεαρό που υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό. «Είναι 19 ετών και θα γίνει 20 τον Ιούνιο. Υπηρετούσε τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό», ανέφερε.

Όπως τόνισε, έχει σπουδάσει Ηλεκτρολογία σε ΕΠΑΛ και έχει ήδη εργαστεί στο αντικείμενό του. «Είναι ηλεκτρολόγος. Έχει ολοκληρώσει την ειδικότητά του και έχει εργαστεί ήδη για περίπου ενάμιση χρόνο», σημείωσε.

Η υπόδειξη του μαχαιριού Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπιτσαξής στο γεγονός ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές το σημείο όπου βρισκόταν το μαχαίρι. «Το υπέδειξε ο πελάτης μου με απόλυτη ακρίβεια», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως τόνισε, το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί χωρίς τη δική του καθοδήγηση. «Βρισκόταν σε ένα σημείο εξαιρετικά δυσχερές να βρεθεί. Πλην όμως, το υπέδειξε με απόλυτη ακρίβεια και η αστυνομία το εντόπισε», είπε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή αποδεικνύει τη διάθεση συνεργασίας του 20χρονου με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή.