Στις 20 Μαΐου θα καθίσουν και πάλι στο εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου οι τρεις φίλοι που κατηγορούνται για υπόθαλψη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 27χρονου, στον Άγιο Δημήτριο.

Η δίκη διεκόπη λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, ενώ στο δικαστήριο παρέστη και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ο πατέρας του θύματος, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Αρχικά, ζητήθηκε η αναβολή της δίκης, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το Δικαστήριο. Η αναβολή ζητήθηκε λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων, με την εισαγγελέα να ζητεί να απορριφθεί το αίτημα.

«Πρέπει να τα γνωστοποιεί τα κωλύματά του ο συνήγορος, εφόσον ζήτησε τριήμερο. Να απορριφθεί το αίτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε, όμως, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κώλυμα της υπεράσπισης, η δίκη διεκόπη.

Η υπεράσπιση προέβαλε νέα κωλύματα για την καινούργια ημερομηνία, προκαλώντας το ξέσπασμα του πατέρα του θύματος. «Υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού», είπε απευθυνόμενος προς την έδρα, με τον πρόεδρο να εμμένει στην απόφαση για διακοπή της δίκης.

Στο εδώλιο κάθισε τόσο η κοπέλα του βασικού κατηγορούμενου, η οποία έκλαιγε διαρκώς, όσο και οι άλλοι δύο νεαροί φίλοι τους. Αύριο απολογείται στο Ναυτοδικείο ο καθ’ ομολογίαν δράστης.