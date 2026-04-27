Ο 20χρονος που ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή ενός 27χρονου νέου ανθρώπου στον Άγιο Δημήτριο βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με νέες μαρτυρίες να ρίχνουν φως στο προφίλ του.

Το Live News παρουσιάζει τους ισχυρισμούς του, αλλά και όσα αποκαλύπτει η πρώην σύντροφός του, η οποία δηλώνει σοκαρισμένη από τις εξελίξεις.

«Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί».

Η ίδια τονίζει ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο 20χρονος θα έφτανε σε μια τέτοια πράξη, περιγράφοντας την απόλυτη έκπληξή της όταν έμαθε τι είχε συμβεί.

«Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε ότι “εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μην με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει».

Παράλληλα, περιγράφει έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό από την εικόνα που προκύπτει μετά την ομολογία, επιμένοντας ότι στη δική τους σχέση δεν είχε δει επικίνδυνες συμπεριφορές.

«Εγώ γνώρισα ένα παιδί γλυκό, ένα παιδί με στο χαμόγελο. Αγαπούσε πάρα πολύ το Ναυτικό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι επειδή μου είχε τύχει μια παρόμοια να του μιλήσω για κάποιον πρώην που με ενοχλεί. Γι’ αυτό σοκάρομαι, γιατί η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μου απάντησε θέλεις να του μιλήσω εγώ; Και του είχα πει ότι όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν έκανε κάτι. Τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου(το μαχαίρι). Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα».

Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές ερευνούν σε βάθος τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και έντονο προβληματισμό στην κοινή γνώμη.