Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ, 100% κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας, υπέγραψαν μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για την πώληση και αγορά LNG από τις ΗΠΑ.

Οι υπογραφές έπεσαν παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την πρέσβη των ΗΠΑ να γράφει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Venture Global και της Aktor LNG USA για μια 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ. Αυτή η δέσμευση, ύψους 6 δισ. δολαρίων, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια -και την εθνική ασφάλεια- σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαστε περήφανοι που βασιζόμαστε στο εξαιρετικό έργο του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Υπεροχής. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα».