Ο ΟΦΗ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας μετά τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και ο Μάκης Γκαγκάτσης, ως πρόεδρος της ΕΠΟ, συνεχάρη τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ, Μιχάλη Μπούση.

Ο επικεφαλής της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο οποίος δεν έκανε την απονομή στην ομάδα τη Κρήτης αφήνοντας τον Νίκο Τζώρτζογλου να δώσει τα μετάλλια και το τρόπαιο, με επιστολή του προς τον Μιχάλη Μπούση αναφέρει τα εξής…

«Αξιότιμε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της ΕΠΟ και προσωπικά, σας απευθύνω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας 2026, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογό σας, την Κρήτη και, ευρύτερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι σπουδαίο να βλέπουμε μια ομάδα της περιφέρειας να φτάνει στην κορυφή, αποδεικνύοντας ότι η σωστή οργάνωση και η πίστη μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Με την ευκαιρία, επιθυμώ να συγχαρώ τους φιλάθλους σας, που με τη στάση τους συνέβαλαν στη δημιουργία υποδειγματικής ατμόσφαιρας, τόσο στους δρόμους του Βόλου όσο και στις εξέδρες, σε πλήρη αρμονία με τους φιλάθλους του έτερου φιναλίστ, ΠΑΟΚ.

Αυτή η συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτέλεσε το σπουδαιότερο στοιχείο του τελικού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του, αναδεικνύοντας στην πράξη την ενότητα και τις αξίες που οφείλει και μπορεί να υπηρετεί το ποδόσφαιρο.

Κλείνοντας, εύχομαι στον ΟΦΗ καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση,

Μάκης Γκαγκάτσης

Πρόεδρος ΕΠΟ».