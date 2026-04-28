Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μετά τους σεισμούς που καταγράφηκαν το πρωί και το μεσημέρι της Τρίτης στη Σκιάθο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Μιλώντας στην εκπομπή UPDATE της ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε ότι η σεισμική δραστηριότητα οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός μικρού και ήδη γνωστού ρήγματος στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού, με κατεύθυνση βορειοανατολικά – νοτιοδυτικά.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ρήγμα περιορισμένων διαστάσεων, το οποίο «δεν μπορεί να δώσει κάποιο πολύ μεγαλύτερο σεισμό», επιχειρώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Τα επίκεντρα των δονήσεων εντοπίζονται, σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω στην ακτογραμμή της Σκιάθος, στο σημείο όπου το συγκεκριμένο ρήγμα οριοθετεί τη στεριά με τη θάλασσα. Παράλληλα, η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται εντός των ήδη γνωστών γεωλογικών δομών, χωρίς να υπάρχει ένδειξη μετακίνησης προς άλλα γειτονικά ρήγματα.

Ο Ευθύμιος Λέκκας υπενθύμισε ότι η ευρύτερη περιοχή των Σποράδες και του Μαλιακός Κόλπος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική ζώνη, καθώς εκεί καταλήγει τμήμα του μεγάλου ρήγματος της Ανατολίας, το οποίο είναι γνωστό για τη δυνατότητά του να προκαλεί ισχυρούς σεισμούς. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για επικείμενο μεγάλο σεισμό.

Παράλληλα, συνέστησε αυξημένη προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού, κυρίως στις βορειοανατολικές και βορειοδυτικές ακτές, όπου λόγω της μορφολογίας του εδάφους υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μικρής κλίμακας κατολισθήσεων.

Όσον αφορά την εξέλιξη του φαινομένου, ο καθηγητής επεσήμανε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν οι δύο δονήσεις ήταν οι κύριοι σεισμοί. Όπως ανέφερε, θα χρειαστούν οι επόμενες ώρες και η καταγραφή των μετασεισμών για μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης.

Παρά το γεγονός ότι οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Αττική, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.