Με το τέλος της σεζόν να πλησιάζει τα μεταγραφικά σενάρια αρχίζουν και ένα εξ αυτών, από την Ιταλία, θέλει τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει κρούση στην Ουνιβερσιτάριο για τον Περουβιανό αμυντικό χαφ Χεσούς Καστίγιο.

Οι «πράσινοι», όπως όλα δείχνουν, θα προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή στο τέλος της σεζόν, με τον Ράφα Μπενίτεθ να απολύεται και τη διοίκηση να πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του. Αλλαγές, όμως, θα έχουμε και στο ρόστερ της ομάδας, καθώς είναι αρκετοί αυτοί που θα αποχωρήσουν και αρκετοί αυτοί που θα έρθουν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, ένας από τους παίκτες που ενδέχεται να αποκτήσει το «τριφύλλι» είναι ο 24χρονος Περουβιανός αμυντικός χαφ Χεσούς Καστίγιο, καθώς φέρεται να έγινε ήδη κρούση στην Ουνιβερσιτάριο, ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Σύμφωνα με τον Γκαλέτι, εκτός από τον Παναθηναϊκό επικοινώνησαν και οι Ιντερνασιονάλ και Κρουζ Αζούλ με την Ουνιβερσιτάριο ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Λα Κορούνια, ειδικά αν καταφέρει να εξασφαλίσει την άνοδο στη La Liga.

Ο Καστίγιο μετράει 17 συμμετοχές με ένα γκολ στην εθνική ομάδα του Περού ενώ τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί 14 φορές με την Ουνιβερσιτάριο, η οποία τον κοστολογεί με ένα εκατ. ευρώ.