Η φάση που ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια… έσπασε τους αστραγάλους του Βασίλιε Μίτσιτς της Χάποελ Τελ Αβίβ, είναι στο Νο1 της λίστας της Euroleague με τις δέκα καλύτερες φάσεις της φετινής σεζόν.

Ο 22χρονος γκαρντ, το ανερχόμενο αστέρι της διοργάνωσης, είναι ένας από τους παίκτες της ισπανικής ομάδας που θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στους αγώνες των play off.

Από την αρχή της σεζόν, άλλωστε, ο Μοντέρο έχει δείξει ότι είναι ικανός για όλα και αυτό το ξέρει πολύ και ο Μίτσιτς, καθώς τον εξέθεσε με μοναδικό τρόπο στο Χάποελ – Βαλένθια, ρίχνοντάς τον στο έδαφος πριν εκτελέσει από τη γραμμή του τριπόντου.

Είναι η καλύτερη φάση της σεζόν καθώς βρίσκεται στο No1 του top 10 της Euroleague για όλη την κανονική περίοδο, λίστα στην οποία υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση καθώς στο Νο8 είναι το νικητήριο καλάθι του Κέντρικ Ναν στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια.

Οι 10 καλύτερες φάσεις της σεζόν στη Euroleague