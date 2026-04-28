Ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ωστόσο το σκηνικό αλλάζει απότομα λίγο πριν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, ενώ δεν θα λείψουν και οι μεσημεριανές μπόρες κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, η ανοιξιάτικη αυτή εικόνα δεν θα διαρκέσει πολύ.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για σημαντική καιρική ανατροπή από την Πέμπτη (30.04.2026), καθώς ψυχρές αέριες μάζες από βόρεια γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας, θα κινηθούν προς την Ελλάδα.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει έντονα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς (1–2 Μαΐου 2026), φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, που σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 13 βαθμούς.

Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά

Το σκηνικό του καιρού θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα, καθώς αναμένονται βροχές – κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και πιθανώς στην Κρήτη – ενώ δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο Πέλαγος θα ενισχυθούν σημαντικά, αγγίζοντας τα 8 με 9 μποφόρ μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η πιο κρύα ημέρα φαίνεται πως θα είναι το Σάββατο, ιδιαίτερα για την Αττική, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Επιστροφή της άνοιξης από Δευτέρα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η κακοκαιρία θα έχει σύντομη διάρκεια, καθώς από τη Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου βελτίωση, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε πιο ανοιξιάτικα επίπεδα.

Η απότομη αυτή μεταβολή του καιρού καθιστά απαραίτητη την προσοχή των πολιτών, ειδικά όσων σχεδιάζουν εξορμήσεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.