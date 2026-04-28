Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να επαναλειτουργήσουν ακόμη κι αν δεν απομακρυνθούν όλες οι νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν, αρκεί να διασφαλιστεί ένας ασφαλής διάδρομος για τα πλοία. Η Ουάσινγκτον σπεύδει να περιορίσει τον ενεργειακό «πνιγμό» της Δύσης, την ώρα που η παρατεταμένη διακοπή διέλευσης πετρελαίου από την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία εκτοξεύει τις τιμές καυσίμων και πιέζει πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει εκλογών.

Τις καθησυχαστικές αλλά και ριψοκίνδυνες αυτές εκτιμήσεις διατύπωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, σημειώνοντας ότι «δεν χρειάζεται να καθαριστούν όλες οι νάρκες» στα Στενά του Ορμούζ, αλλά να δημιουργηθεί ένας διάδρομος όπου τα τάνκερ θα μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν με σχετική ασφάλεια. Μιλώντας στο περιθώριο της διάσκεψης Three Seas στη Ντουμπρόβνικ, υποστήριξε ότι μια τέτοια λύση μπορεί να υλοποιηθεί «γρήγορα», ανοίγοντας ένα παράθυρο ελπίδας στις αγορές ενέργειας που βρίσκονται σε ιστορική αναστάτωση.

Το Ιράν έχει παραδεχθεί ότι έχει ποντίσει νάρκες κατά μήκος των πιο πολυσύχναστων διαύλων στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, ο στενός αυτός θαλάσσιος λαιμός έχει ουσιαστικά κλείσει, προκαλώντας τεράστιες διαταραχές στον εφοδιασμό και εκτίναξη στις τιμές πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες φοβούνται τόσο τις νάρκες όσο και το ενδεχόμενο κατάσχεσης πλοίων.

Στενά του Ορμούζ: Νάρκες, μπλόκο και ενεργειακό σοκ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανώτερου αξιωματούχου του Πενταγώνου σε ενημέρωση προς το Κογκρέσο, η πλήρης εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από νάρκες θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες, κάτι που πρακτικά θα παράτεινε το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ των τελευταίων δεκαετιών. Κάθε επιπλέον εβδομάδα που τα Στενά παραμένουν μπλοκαρισμένα με νάρκες επιβαρύνει τις αντλίες καυσίμων διεθνώς και ειδικά στις ΗΠΑ, όπου οι αυξημένες τιμές στα πρατήρια απειλούν να μετατραπούν σε πολιτικό εφιάλτη για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον προσπαθεί να «κλειδώσει» εναλλακτικές οδούς και πηγές τροφοδοσίας, ώστε να περιορίσει την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ και τις ιρανικές νάρκες. Ο Κρις Ράιτ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν «ιστορικές» συμφωνίες για αγωγούς που θα αυξήσουν σημαντικά τις ροές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Peace Pipeline Agenda» του Τραμπ.

Στενά του Ορμούζ: Νάρκες, ασφάλεια πλοίων και παρασκήνιο με το Ιράν

Πέρα από τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, στο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη μια λεπτή διπλωματική διαπραγμάτευση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος και το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη έχει ήδη προτείνει μια ενδιάμεση συμφωνία που προβλέπει σταδιακή επαναλειτουργία της διώρυγας με αντάλλαγμα χρονική μετάθεση των σκληρών συνομιλιών για τα πυρηνικά, την ώρα που ιρανικά τάνκερ συσσωρεύονται επικίνδυνα στα όρια της αμερικανικής ναυτικής ζώνης αποκλεισμού.

Το μήνυμα της Ουάσινγκτον είναι σαφές: έστω και περιορισμένο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ακόμη και με νάρκες στο βυθό, θεωρείται προτιμότερο από την πλήρη παράλυση των ροών ενέργειας που τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, ο συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη άμεσης αποσυμπίεσης των αγορών και το ρίσκο ατυχήματος σε ένα από τα πιο στρατιωτικοποιημένα θαλάσσια σημεία του πλανήτη κάνει κάθε κίνηση στα Στενά του Ορμούζ με τις νάρκες να μοιάζει με γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» για όλους τους εμπλεκόμενους.