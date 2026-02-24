Ενα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε τελικό της Α’ Ερασιτεχνικής Λίγκας στην Τουρκία. Ο αγώνας διεξήχθη στη Ζεϊτίνμπουρνου της Κωνσταντινούπολης, με τη Μεβλανακαπί Γκιουζελχισάρ να αντιμετωπίζει την Γιουρντούμ Σπορ, στο πλαίσιο των play-offs που κρίνουν την άνοδο μέσω νοκ-άουτ αναμετρήσεων.

Στο 22ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Γιουρντούμ Σπορ, Μουχαμέτ Ουγιάνικ, απομάκρυνε την μπάλα από την περιοχή του. Η μπάλα χτύπησε έναν γλάρο που πετούσε πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα το πτηνό να πέσει στο έδαφος.

Ο Ουγιάνικ δήλωσε ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε χτυπήσει και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μόνο όταν πλησίασε το λευκό αντικείμενο που έπεσε από τον ουρανό. Όπως ανέφερε, ένιωσε σοκ και βαθιά στενοχώρια, επισημαίνοντας πως επρόκειτο για ένα ζωντανό πλάσμα.

Παρέμβαση με ΚΑΡΠΑ

Ο αρχηγός της ομάδας, Γκανί Τσατάν, έσπευσε πρώτος στο σημείο, αναγνωρίζοντας ότι ο γλάρος δεν ανταποκρινόταν και δεν ανέπνεε. Όπως είπε, αντέδρασε ενστικτωδώς ξεκινώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), πραγματοποιώντας θωρακικές συμπιέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προσπάθειες διήρκεσαν περίπου δύο λεπτά. Σταδιακά παρατήρησε κίνηση στα πόδια και στα μάτια του πτηνού, το οποίο άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις του. Του δόθηκε νερό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου παραδόθηκε στο ιατρικό προσωπικό του αγώνα. Ο Τσατάν ξεκαθάρισε ότι δεν διαθέτει επίσημη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χαρακτήρισε την πράξη του αυθόρμητη προσπάθεια διάσωσης.

Υπό φροντίδα το πτηνό

Το ιατρικό επιτελείο συνέχισε την παροχή βοήθειας, ενώ έγινε γνωστό ότι ο γλάρος υπέστη τραυματισμό στα φτερά και δεν μπορούσε προσωρινά να πετάξει. Το πτηνό τέθηκε υπό θεραπεία. Ο Ουγιάνικ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πού μεταφέρθηκε ο γλάρος, αλλά θα ήθελε να τον επισκεφθεί εφόσον μάθει την τοποθεσία.

Στιγμές που «πάγωσαν» τη μετάδοση

Ο παρουσιαστής της ζωντανής μετάδοσης, Ονούρ Οζσόι, σημείωσε ότι το περιστατικό προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με πολλούς να ζητούν ενημέρωση για την κατάσταση του πτηνού. Όπως είπε, πρόκειται για σκηνές που σπάνια –αν όχι ποτέ– καταγράφονται σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, ενώ για λίγα λεπτά επικράτησε σιωπή στη μετάδοση. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο γλάρος μπορούσε να περπατήσει ξανά, αν και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να πετάξει.

Η Γιουρντούμ Σπορ ηττήθηκε στον τελικό και έχασε τον τίτλο, ωστόσο ο Τσατάν στάθηκε στη σημασία της διάσωσης: «Χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά το να σώζεις μια ζωή είναι κάτι σημαντικότερο. Αυτό άξιζε περισσότερο από τον τίτλο».