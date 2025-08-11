«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του», ανέφερε με σπασμένη φωνή, εκφωνώντας τον επικήδειο για την 34χρονη κόρη του Λένα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας:

«Τι να πει μια μάνα που δεν θα ξαναγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδερφός που χάνει το άλλο του μισό, την ψυχή του; Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς;»

Ο πρώην πρωθυπουργός έκλεισε τον επικήδειο για την κόρη του με τα λόγια: «Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

Ολόκληρος ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά: «Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της.

Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!»

Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στην κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά, Λένα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Η Λένα Σαμαρά εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έπειτα από ξαφνική και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Στις 12:30 έφθασε στο Α’ Νεκροταφείο και η μητέρα της αδικοχαμένης Λένας, Γεωργία Σαμαρά, και λίγα λεπτά αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο Αντώνης Σαμαράς

Η Γεωργία Σαμαρά, μητέρα της 34χρονης Λένας

«Τα λόγια φτωχά…», είναι το μήνυμα στο στεφάνι του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της συζύγου του, Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Λίγο μετά τις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών έφτασε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του

Το στεφάνι με το μήνυμα «Τα λόγια φτωχά…» του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

Στεφάνια, μεταξύ άλλων, έχουν στείλει ο επιχειρηματίας, Δημήτρης Κοπελούζος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του, ο εφοπλιστής, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Θάνος Πλεύρης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Βασίλης Κικίλιας κ.ά.

Το στεφάνι της οικογένειας Κοπελούζου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, και η σύζυγός του

Ο Παύλος Μαρινάκης

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο Νίκος Δένδιας

Ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Θάνος Πλεύρης

Ο Βασίλης Κικίλιας

Ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Κωστής Χατζηδάκης

Η Μιλένα Αποστολάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης