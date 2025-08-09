Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξαιτίας ανακοπής καρδιάς μετά από επιληπτικό επεισόδιο.

Με ένα μήνυμα που σπαράζει καρδιές και μια κοινή τους φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρετά την αδελφή του, αναφέροντας:

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μη συμβεί αυτό…

Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου.

Η κηδεία της Λένας, θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς.

Ενόψει της νεκρώσιμου ακολουθίας, η οικογένεια της εκλιπούσης έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»