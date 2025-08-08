Θλίψη στον πολιτικό κόσμο και την ελληνική κοινωνία έχει προκαλέσει η απώλεια της Λένας Σαμαρά, της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Η νεαρή γυναίκα κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη, η οποία πριν από λίγους μήνες έχασε τον σύζυγό της, Αντώνη Λυμπέρη, εξέφρασε τη θλίψη της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, κάνοντας αναφορές στη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού και μητέρα της 34χρονης, Γεωργία Σαμαρά.

Ειδικότερα έγραψε:

«Τα λόγια είναι περιττά. Όπως είπαν οι αρχαίοι προγονοί μας, όταν οι γονείς θάβουν το παιδί τους σε καιρό ειρήνης είναι η απόλυτη τραγωδία.

Θέλω να πω δυο λόγια για αυτή την εξαιρετική γυναίκα, τη Γεωργία Σαμαρά που πέρα από την φιλική οικογενειακή γνωριμία που είχαμε λόγω του άντρα μου, στάθηκε δίπλα μου ενώ δεν είχε κανένα όφελος ποτέ. Τα παιδιά μας βρίσκονταν με το σχολείο τους στη Δανία για να εκπροσωπήσουν αθλητικά το σχολείο τους.

Ο γιος μου Αλέξανδρος αρρώστησε με γρίπη και 40 πυρετό και η Γεωργία ξενύχτησε μαζί του δίνοντάς του φάρμακα όλο το βράδυ και με καθησύχασε στο τηλέφωνο. Έκανα αυτό που θα έκανε μια οποιαδήποτε μάνα για το παιδί της, μου έλεγε “στα ευχαριστώ μου”! Τόσο πόνο, Γεωργία μου, δεν περίμενα να σου επιφυλάσσει το μέλλον. Τα ταπεινά μου συλλυπητήρια στον απίστευτο πόνο σας»