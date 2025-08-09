Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την καλή φίλη της Λένα Σαμαρά, που έφυγε την Πέμπτη από τη ζωή.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της ίδιας με τη Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.

Δείτε την ανάρτηση της Λίλιαν Βιλδιρίδη:



