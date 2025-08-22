Με καύσωνα θα «κάνει ποδαρικό» ο Σεπτέμβριος στη χώρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Μάλιστα, φαίνεται ότι η ζέστη θα επιμείνει για αρκετές ημέρες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.

Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!

Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι…όπως και να έχει!».