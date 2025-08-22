Με καύσωνα θα «κάνει ποδαρικό» ο Σεπτέμβριος στη χώρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.
Μάλιστα, φαίνεται ότι η ζέστη θα επιμείνει για αρκετές ημέρες.
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:
«Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.
Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας.
Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω!
Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι…όπως και να έχει!».